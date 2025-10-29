ワールドシリーズ第4戦米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。ドジャース選手の妻たちが運営する「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムは試合前、パートナーたちが並ぶ写真を公開。大谷の妻・真美子さんの姿もあった。恒例となっている選手の妻やパートナーたちの集合写真。大谷の妻・