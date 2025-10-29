「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース２−６ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手がワールドシリーズ初の先発マウンドに上がり、７回途中４失点で初黒星を喫した。ゲレーロＪｒ．に逆転２ランを被弾し、七回に連打を浴びて降板となった。悪夢が襲ったのは１点リードの三回だった。１死一塁からゲレーロＪｒ．に投じたスイーパーが高めに浮いた。これを完璧に左中間へはじき返される逆転２ラ