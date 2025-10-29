ハメス・ロドリゲスがメキシコ1部クラブ・レオンを退団へコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスは所属するメキシコ1部クラブ・レオンを退団することになったようだ。メキシコメディア「Digital am」は、クラブは2025年いっぱいで満了となるハメスとの契約を更新しないことを決定したと報じている。2014年のブラジル・ワールドカップで大会得点王となり、一気にスターダムを駆け上がったハメスはスペイン1部レアル・マドリード、