東京弁護士会と第二東京弁護士会は31日、障害児の就園や就学に関する電話法律相談会を開く。「地域の学校に行きたいのに支援学校を勧められる」「医療的ケア児であるのを理由に入園を断られた」といった相談を全国から無料で受け付ける。電話03（3501）7515で、午前10時から午後4時まで。必要に応じて、相談者が住む地域の弁護士につなげる。昨年は30件以上の相談があったといい、担当の河辺優子弁護士は「少し話を聞いてもら