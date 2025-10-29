「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、ゲレーロＪｒ．に２ランを被弾するも５回を投げて２失点にまとめた。初回、先頭のルークスが放った左翼へのファウルフライ。これをキケ・ヘルナンデスが身を乗り出してキャッチした。完全なファウルをアウトに変え、本拠地は大歓声。大谷も思わずマウンドで両手を挙げてバンザイ。スーパ