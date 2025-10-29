巨人は２９日にジャイアンツタウンスタジアムで秋季キャンプをスタートした。この日の練習前にはグラウンド上に全軍の選手、スタッフらが集合。円陣で阿部慎之助監督（４６）は以下の通り訓示した。「プロ野球だともう２０２６年度が始まるのだけれど、まだ日本シリーズもやっている。来年はこんな時に集合している場合じゃないと思う。日本シリーズに出て秋の練習はしない、そういう方向でみんなスタート切ってほしいなと思い