高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」（第23回）が29日に放送され、県知事の江藤（佐野史郎）からプレッシャーをかけられる錦織（吉沢亮）の姿が描かれると、ネット上には「どういうこと!?」「不穏だ…」「4年前の試験で失敗したとか？」といった反響が寄せられた。【写真】ヘブン（トミー・バストウ）と対面する司之介（岡部たか