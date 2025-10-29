元プロ野球選手で、北海道日本ハムファイターズでプレーした杉谷拳士さん（34）が2025年10月28日、自身のインスタグラムを更新。大谷翔平選手が4打数4安打2ホーマーで、1試合9出塁の「異次元」の活躍をみせた、ワールドシリーズ第3戦を観戦したことを報告した。「感動をありがとうございます」日本時間28日の第3戦は、延長18回、フリーマン選手の劇的サヨナラホームランで決着。6-5でドジャースがブルージェイズを下した。大谷選手