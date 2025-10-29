「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、29日までにインスタグラムを更新。食事中の姿を写したオフショットに反響が集まっている。【写真】食事中の姿もかわいい穂川果音（ほか2枚）170cmと抜群のスタイルを誇る穂川が「酸辣湯麺を見つけるとオーダーしちゃいがちです夜になるとひんやりする季節に、すっぱ辛いラーメンって最高、、だよね？？ちなみにこの日は、優しいスープのラーメンが食べたいなぁ