夜間にクマが出た想定で、訓練が行われました。 【写真を見る】｢夜間にクマが出た｣ 訓練 警戒強まる岐阜･白川村で“緊急銃猟”の手順確認 来年4月までにマニュアル整備へ 訓練は、岐阜県白川村がクマの「緊急銃猟」を決めたという想定で、きのう夜に行われました。 村では今月5日、世界遺産・白川郷でスペイン人の観光客がクマに襲われケガをしていて、警戒を強めています。（高山警察署 生活安全課・高家渡課長）「実際にこう