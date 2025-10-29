ダイソーやスリーコインズなどで販売され、SNSでもかなり話題になった多機能スマホスタンドが、まさかのキャンドゥに登場していました！スタンドとして使えるだけでなく、テーブルに挟んだり、乗り物のテーブルなどに固定させることができるのが特徴。コンパクトに折りたためるので、お出かけや旅行などに便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：多機能携帯スタンド価格：￥330（税込）サイズ（約）：H9.5×W3.5×D3