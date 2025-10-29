◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、２勝１敗でリードしたワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、７回の４打席目は二ゴロに倒れた。投げては７回途中で９３球を投げ、６安打４失点、６奪三振で降板して３登板連続白星