◆ブリーダーズカップフィリー＆メアスプリント（現地時間１１月１日、デルマー競馬場・ダート１４００メートル）大井競馬から地方所属馬初のブリーダーズカップ挑戦を予定していたフェブランシェ（牝５歳、大井・藤田輝厩舎）は出走を取り消した。キャロットクラブが２９日、公式サイトで発表した。主催者側から、右前脚のさばきに違和感があり、改善されない限り出走を許可できないという見解が示され、検査の結果、完全に骨