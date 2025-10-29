プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが２８日、都内で記者会見し１１・１０新宿ＦＡＣＥで行う主宰大会「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」の主要対戦カードを発表した。Ｓａｒｅｅｅはスターダムの鈴季すずとタッグを結成し、親友でスターダムのなつぽい、センダイガールズの橋本千紘と対戦する。会見にはＳａｒｅｅｅとなつぽいが出席。Ｓａｒｅｅｅは、スターダムの１０・２７後楽園ホール大会でなつぽいへ１１