2023年3月、新宿歌舞伎町の「トー横」に通っていた女子高生のあきこさん（当時16）が、横浜市内で自ら命を絶った。 【写真】トー横に出入りするようになって、外見が激変したあきこさん。「彼氏と一緒でした。心中なのですが、（警察の）扱いとしてはお互いがお互いを殺した“殺人事件”の被害者になっています」あきこさんの父親の浩三さん（42）は、駆け付けた病院での変わり果てたあきこさんとの対面をそう振り返る。