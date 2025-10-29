〈「なんで16歳の女の子がこんな酷い死に方を…」トー横女子（16）が被害届まで出した“DV彼氏”との心中に辿り着いてしまった理由〉から続く2023年3月、新宿歌舞伎町の「トー横」に通っていた女子高生のあきこさん（当時16）が、交際相手のAと一緒に命を絶った。【写真】家族と一緒に暮らしていた頃から、外見が激変したあきこさん。「心中なのですが、扱いとしてはお互いがお互いを殺した“殺人事件”の被害者になっています」