スマホストラップをつけるのに欠かせないストラップ用のシート。デザインを邪魔しないシンプルなものもありますが、シート自体がかわいいデザインになっていて、透明ケースから見せるのも人気です！今回ご紹介するのはダイソーのかわいいシート。消耗品なのでお手頃価格で手に入るのはうれしいですね。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストラップホールシート2P デザイン価格：￥110（税込）サイズ（約