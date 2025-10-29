韓国大統領室の李圭淵（イ・ギュヨン）広報疎通首席秘書官が李在明（イ・ジェミョン）大統領とトランプ米大統領の首脳会談で関税交渉が妥結する可能性について「依然として楽観も悲観もできない状況」と明らかにした。李氏は29日、SBSラジオ番組「キム・テヒョンの政治ショー」に出演し、「早期に妥結するのが良い点もあり、妥結しない方が良い点もある。どういうことを妥結するかが問題」とし、このように述べた。李氏は韓米首脳