メジャーリーグ（MLB）名門ロサンゼルス（LA）ドジャースがワールドシリーズ（7戦4勝制）で延長戦を制して2勝目を挙げ、2年連続優勝に一歩近づいた。ドジャースは28日、米カリフォルニア州LAのドジャースタジアムで行われた2025ワールドシリーズ第3戦でトロント・ブルージェイズと延長18回の大接戦の末6−5で勝利した。6時間39分の激戦を勝利で終えたドジャースは先に2勝（1敗）し、残り4試合のうち2勝すれば頂点に立つ有利な状況