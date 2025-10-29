資料 高松空港 高松空港は、高松空港振興期成会と共同で11月1日から「パスポート取得応援キャンペーン」を開催します。 2026年3月22日までにパスポートを新たに取得、または更新して高松空港から国際線で往復して応募すると、先着600人に5000円分のQUOカードPayを贈ります。 「海外旅行応援キャンペーン」も開催します。高松空港の国際線を複数利用するなどした人の中から、抽選で国際線