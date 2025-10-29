ビジネスからプライベートまで 栄の夜が新たな出会いの舞台に 栄のスナック街を舞台に、1週間限定で開催中の「ビッグアドバンスナック」。 中小企業向け経営支援プラットフォーム「ビッグアドバンス」と、海外ビジネスマッチングサービス「ビッグアドバンスグローバル」による企画で、期間は11月2日(日)までなのでお見逃しなく。 愛知県社交飲食業生活衛生協同組合に加盟するスナック10店舗が、「ビ