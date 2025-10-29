一宮寺提供 四国霊場第八十三番札所・一宮寺（高松市）では、境内の紅葉が色付く10月28日から12月14日まで、切り絵で作った御朱印を限定配布しています。 一宮寺の護摩堂に祭られている不動明王像をモチーフにした御朱印です。2006年11月に護摩堂の落慶が行われたことから、紅葉を楽しむ秋の参拝客のために作りました。 御朱印料は700円で、納経所と大師堂で購入できます。参拝が難しい場合、オンライン授与所