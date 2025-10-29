回転寿司「すし銚子丸」などを展開する銚子丸は、11月1日から1カ月間、「銚子丸創業祭」を開催する。開催店舗は「すし銚子丸」「すし銚子丸 雅」「江戸前すし 百萬石」「Standing 鮨 Bar Yasuke」で、店舗により一部内容が異なる。銚子丸は1977年11月2日に創業し、千葉県を中心に、東京、埼玉、神奈川で92店舗を構える(2025年10月1日時点)。2025年の創業祭では昨年に続き、週替わりで人気のネタを半額で提供する平日限定の「半額祭