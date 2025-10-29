ボランタリーチェーンの全日本食品は10月22日、恒例の「全日食躍進チェーン大会」を都内のホテルで開催した。全国から加盟店が集まったほか、食品メーカー・卸各社のトップや政官関係者ら多数の来賓も出席した。大会の冒頭、全日食の平野実社長があいさつ。「加盟店を見渡せば、食品の値上げやコメの特需で営業収益は好調を維持しているが、根本的な店の経営・運営は旧態依然であるが故に、相次ぐコスト上昇で厳しい経営を強いられ