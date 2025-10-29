10月27日、第38回東京国際映画祭が開幕し、オープニング作品として映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』が上映された。上映前の舞台挨拶には、主演の吉永小百合、共演ののん、そしてメガホンを取った阪本順治監督が登壇した。本作は、女性として世界で初めて最高峰エベレストの登頂に成功した登山家・田部井淳子さん（2016年没）をモデルにした物語。人生の全てをかけて「てっぺん」に挑み続けた主人公の多部純子を吉永小百合