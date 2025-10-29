日本時間２９日に米ロサンゼルスで行われている大リーグのワールドシリーズ第４戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の大谷翔平が七回途中、リードを許した状態で降板した。ワールドシリーズで初登板した大谷。初勝利はならなかった。（デジタル編集部）三回にライバルのゲレロに逆転２ランを浴びた大谷だが、その回以外は、ほぼ完ぺきにブルージェイズ（ア・リーグ）打線を抑えていた。初回のピンチは不運な当たりそこねの内野安打