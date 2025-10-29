静岡県伊東市議選で新人候補の応援演説をする田久保真紀市長＝12日、伊東市静岡県伊東市議会は29日、各会派の代表者会議を開いた。学歴詐称を指摘されている田久保真紀市長に対する再度の不信任決議案について、31日招集の臨時議会へ提出する方針を決定した。全議員20人のうち、会派所属18人と無所属1人の計19人が賛同しているため、決議案は再可決される可能性が高く、田久保氏の失職は不可避の情勢となっている。市議会によ