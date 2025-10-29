〈「マンションは目黒」「家事はきっちり分担」身長180センチ・有名私大卒の高年収男性と結婚できたけど…34歳女性の結婚生活が「たった6年で破綻」したワケ〉から続く50歳を迎え、「他の人とは違いすぎる」「あの頃に戻りたい」と人生を振り返るようになったのは、東京都出身・在住の富永嘉代子さん（50）。【写真】この記事の写真を見る（2枚）大学卒業後、現在は派遣事務とアルバイトで年収約330万円。79歳の母と同居してい