スターバックスコーヒーは、11月4日午前10時からオンラインストアで「スターバックス福袋2026」の抽選エントリーを開始する。福袋の販売価格は、税込8,800円(送料無料)。福袋にはトートバッグをはじめ、店舗で使えるドリンクチケットやコーヒー豆チケット、グッズなどが入っている。入っているアイテムの一部はランダムとなっており、福袋によって中身の組み合わせ･内容総額が異なる。抽選エントリー期間は11月14日23時59分まで。