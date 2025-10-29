とちぎテレビ 名古屋地検は２８日、川崎市内のホテルで当時１６歳の少女にみだらな行為をしたとして神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された栃木県立盲学校教諭の５５歳の男性を不起訴処分としました。理由は明らかにしていません。 男性は、去年８月に川崎市多摩区内のホテルで１８歳未満と知りながら少女にみだらな行為をした疑いで先月３０日に愛知県警に逮捕されていました。