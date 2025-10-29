とちぎテレビ 茨城県警筑西警察署は２７日、小山市で軽乗用車１台を盗んだとして窃盗の疑いで２６日に緊急逮捕した自称２１歳の容疑者が実際は小山市の１４歳の中学２年の少年だったと明らかにしました。 少年が全くの別人を装い、氏名や年齢を偽っていたのが原因ということで筑西警察署は「捜査を尽くした結果で特段問題はない」としています。 警察では少年が小山市から筑西市まで自ら車を運転していたとみています。