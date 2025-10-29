2025年の年金制度改革で、iDeCo(イデコ)の仕組みが大きく見直されます。主な変更点は2つあり、掛金の上限が大幅に増えること、そして加入できる年齢が70歳未満まで拡大されることです。現在iDeCoに加入している人も、これから利用を考えている人も、自分に合った活用法を見つけられるよう、メリットとデメリットを整理してわかりやすく解説します。「iDeCo(イデコ)」(個人型確定拠出年金)のメリット・デメリットは?iDeCo(個人型確