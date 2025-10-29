回転寿司チェーン「スシロー」は、2025年10月29日(水)より、全国の店舗で『かに初め』を開催する。「生本ずわい蟹」や、人気YouTuber･きまぐれクック監修の「カンジャンケジャン」など、かにを存分に楽しめるメニューを期間･数量限定で販売する。これにあわせて、10月24日スシロー浅草吾妻橋店で新メニュー試食会が開催された。今回のフェアでは、「生本ずわい蟹」をはじめ、紅ずわい蟹を積み上げた「紅ずわい蟹重ね」や、揚げたて