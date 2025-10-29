Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×(NHK)¤Ç¤Ï¥È¥­(¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤¬Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ëÉã¿Æ¤Î¤¿¤á¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÆ£°æ¥»¥¤¥é¤µ¤ó¤ÏŽ¢Ì»ÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥È¥­¤ÎÉ×¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬ÂççÏ¤«¤éÍÞ°µ¤µ¤ìÆ¨¤²½Ð¤·¤¿Å¸³«¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿Ž£¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£»£±Æ¡á°¤Éô³Ù¿ÍNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¡¢2025Ç¯9·î8Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎNHK¤Ë¤Æ¡£¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¥È¥ß¡¼ ¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢²¬Éô¤¿¤«¤· - »£