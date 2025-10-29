チェン、ベクヒョン、シウミンの3人で構成されるEXOのユニット「CBX」が、古巣であるSMエンターテインメントとの訴訟でいずれも敗訴したと報じられた。《写真》「愛子さまも熱狂」ベクヒョンの“人柄”10月28日付の現地紙『法律新聞』によると、CBXはSMエンターテインメントを相手取り、精算資料の未提供や不当契約などを理由に複数の訴訟を起こしていたが、いずれも棄却または無嫌疑の判断が下され、SM側の勝訴が確定した。CBXは