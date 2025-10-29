ゴンチャ ジャパンは11月6日、台湾スイーツ『豆花(トウファ)』を使用した新商品「台湾豆花 パール」を全国のゴンチャ店舗で期間限定発売する。豆乳を固めて作る“ぷるぷる食感”の豆花と、“もちもち食感”のパールを組み合わせたデザートティーで、ブラックミルクティーをベースにした「ミルクティー」(ICED/Mサイズ:税込650円)、「ジェラッティー」(FROZEN/Mサイズ:税込680円)の2品を展開する。〈クルー考案の人気メニューが商品