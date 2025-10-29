札幌市西区山の手地区に設置された箱わなにクマ1頭がかかり、10月29日午前6時40分ごろ駆除されました。札幌市によりますと駆除されたクマは、体長138センチのメスで、体高76センチ、足の幅は11.5センチの亜成獣だということです。西区山の手地区の市街地では、有害性の高いクマが出没したことを受け箱わなが設置されていました。札幌市によりますと28日午後8時ごろ、箱わなの前に設置されたカメラにクマの姿が映っており、捕獲され