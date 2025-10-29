日産自動車は２９日、東京都内で報道陣向けに先行公開されたジャパンモビリティショー（ＪＭＳ）の会場で、大型ミニバン「エルグランド」の４代目となる新型車を初公開した。日産独自のハイブリッドシステム「ｅパワー」を刷新し、燃費や静粛性を改善して２０２６年夏に発売する。視界が広がる運転席周りの空間を設計。メーターの情報などを表示する１４・３インチの大型ディスプレイを採用した。スピーカーシステムは「映画館