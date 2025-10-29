札幌市東区の住宅街に、体長およそ２メートルのオスのシカ２頭が出没しました。近くには小学校や病院もあり、市や警察が見守りを続けています。シカが目撃されたのは、札幌市東区東苗穂６条２丁目付近です。１０月２９日午前６時ごろ、目撃者が「角のあるシカ２頭が高架下の緑地にいる」と警察に通報しました。警察によりますと、シカは２頭とも体長２メートルほどのオスで、現在は東苗穂５条１丁目にあるスポー