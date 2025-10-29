梨泰院雑踏事故から29日で3年となり、ソウル中心部の光化門広場で開かれた追悼式に映像メッセージを寄せた李在明大統領（共同）【ソウル共同】韓国ソウルの繁華街・梨泰院で日本人2人を含む若者ら159人が亡くなった雑踏事故から29日で3年となり、政府がソウル中心部の光化門広場で追悼式を開いた。6月の政権交代を受けて初めて政府が主催し、李在明大統領が映像メッセージを寄せ「国民の命と安全に責任を負う大統領として謝罪す