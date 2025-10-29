◆ 疲労見せぬ好投も、続投が裏目にロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間28日、ブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」として先発出場。7回途中4失点という投球でリードを許して降板した。ワールドシリーズ初登板となった大谷は初回、先頭打者ルークスを左翼ファウルゾーンへの飛球に打ち取ると、左翼手キケ・ヘルナンデスがスタンドへ身を乗り出しながら好捕。続く2番ゲレロJr