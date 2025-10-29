乾燥大麻などを販売目的で所持していた疑いで、男子大学生が逮捕されました。大阪市の大学生・井上登剛容疑者（22）は、2025年8月、市内の自宅で乾燥大麻およそ70グラムとコカイン4グラムほどを販売する目的で所持していた疑いが持たれています。井上容疑者は、乾燥大麻や大麻リキッドなどを自宅のスーツケースやお菓子の箱の中に隠していたということです。2025年4月、東京都内でコカインを所持した疑いで現行犯逮捕された男の供