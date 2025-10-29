来る11月3日に東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」。この日はJ-POPやK-POP、T-POPなど多様な国をルーツとしながら、グローバルな音楽性・影響力を有する12組の豪華アーティストが結集し、まさにアジアの音楽シーンにおける「EXPO（博覧会）」と言えるステージが繰り広げられる。【写真】えっ、なぜ？TXT、“日本の大物アーティスト”と共演SHOTそんな「MUSIC EXPO LIVE 2025」は見どころが盛りだくさんだ。まず、日本