初デートや２度目のデートのハイライトシーンといえば、なんといっても「最初に手をつなぐ瞬間」でしょう。不意に手を握られて驚いている女の子に、どんな声をかけたら恋のときめきを与えられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「女の子のドキドキを倍増させる『手をつないだ直後の一言』」をご紹介します。【１】いたずらっぽく「捕まえた！」「いろんな意味で捕まえられた気がしま