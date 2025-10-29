◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブルージェイズのＡ・ヒメネス内野手が、ワールドシリーズ第４戦で１点リードの７回無死二、三塁の場面で左前適時打を放った。さらに１死一、三塁から代打フランスの二ゴロの間にも三塁走者が生還。待望の追加点でリードを３点に広げた。さらに、ビシェットとバージャーにも連続適時打が飛び出