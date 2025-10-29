女優の芦田愛菜が２９日、都内で「ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７」開催５００日前記者発表会に出席した。２０２７年３月から約半年間かけて神奈川・横浜市で開催される国際園芸博覧会に向けたイベント。公式アンバサダーを務める芦田は「少しずつ内容が具体的になってきた。すごく楽しみになってきました。早く全貌（ぜんぼう）が見たいなと思います」と目を輝かせた。２年後の開催を待ち望んでいるといい「様々な地球環境