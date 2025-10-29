巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。この日は新コーチングスタッフも発表され、新任コーチはジャイアンツタウンスタジアムで練習前にあいさつを行った。ファームディレクターから就任する会田有志３軍監督は、あいさつ後にジャイアンツ球場で始動。中大の先輩である阿部監督からは「『お前に託す』と。一本の巨人軍として、個々で動くのではなくて、一本の軸とし