あなたは読めますか？突然ですが、「慄く」という漢字読めますか？あまり見慣れないかもしれませんが、感情の高ぶりで体が震える様子を表す、文学的な表現にも使われる言葉です。気になる正解は……「おののく」でした！「慄く（おののく）」の意味は、恐怖や寒さ、興奮などの感情のために、体や手足が細かく震えることです。震えたり、わなないたりする様子を表します。「戦く」とも書きます。「慄」という漢字は「おののく」「お