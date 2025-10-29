神奈川県箱根町にある「箱根ガラスの森美術館」では、金色や銀色にきらめくススキのオブジェが展示され人気となっています。【映像】日差しを浴びてきらめくススキのオブジェ「箱根ガラスの森美術館」の庭園には、秋風に揺れるススキの草原をイメージして、1本あたり100粒のクリスタルをあしらったススキのオブジェが展示されています。約300本のオブジェに使われた合わせて3万粒のクリスタルは、日差しを浴びて金色や銀色に輝