【慶州共同】トランプ米大統領は29日、30日に予定する中国の習近平国家主席との会談に「専念している」と述べた。実現に向け意欲を示している北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との会談については調整が進んでいないことを示唆した。